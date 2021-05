Netanjahu hat verspielt - Machtwechsel in Israel angekündigt

Der israelische Rechtspolitiker Naftali Bennett hat sich im Ringen um die Bildung einer neuen Regierungskoalition auf die Seite von Oppositionsführer Yair Lapid geschlagen. Bennett sagte am Sonntagabend in Jerusalem, dass er mit Lapid an der Bildung einer neuen Regierung arbeiten werde. Damit scheint das politische Schicksal des langjährigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu besiegelt. Allerdings brauchen Bennett und Lapid noch weitere Bündnispartner.

Bennett begründete seinen Schritt damit, dass es keine Mehrheit für eine Rechtsregierung gebe. Er bestätigte damit Medienberichte, wonach er sich mit dem Lapid geeinigt hat. In einem sogenannten "Block für den Wandel" bezeichneten Bündnis sollte der 49-jährige Bennett als erster den Posten des Regierungschefs übernehmen.

Der zunehmend isolierte Netanyahu, der wegen Korruption vor Gericht steht, forderte Ex-Verteidigungsminister Bennett und den ehemaligen Likud-Politiker Gideon Saar am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter auf, "sofort" in Gespräche mit ihm über ein Dreier-Wechselmodell an der Regierungsspitze einzutreten. Ansonsten drohe Israel eine gefährliche "linksgerichtete" Allianz.

Benjamin Netanjahu war zuletzt nervös. Sehr nervös. Zu Recht: Israels längstdienender Premier scheiterte mit allen Bemühungen – selbst mit den verzweifeltsten – eine alternative Koalition ohne ihn zu verhindern. Dieses Ziel haben am Sonntag seine Gegner erreicht.

Der mit der Regierungsbildung beauftragte Oppositionsführer Yair Lapid konnte sich mit der ultra-rechten Partei Yamina von Naftali Bennett einigen.