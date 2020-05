NATO beendet Libyen-Mission Ende Oktober

Die NATO will ihren Militäreinsatz in Libyen bis Ende Oktober beenden. Dies teilte NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen in Brüssel mit. Die Entscheidung sei vorläufig, eine endgültige Entscheidung werde in der kommenden Woche getroffen.



Allerdings will Russland der NATO die Flugerlaubnis über Libyen sofort entziehen. Moskaus UNO-Botschafter Vitali Tschurkin hatte noch am späten Freitagabend (Ortszeit) dem UNO-Sicherheitsrat in New York eine neue Resolution vorgelegt, die die alte Resolution Nr. 1973 vom März zum Teil aufheben soll. Das NATO-Engagement gegen seinen wichtigen Öllieferanten und Waffenkunden Libyen war Russland immer ein Dorn im Auge. Die Sitzung des UNO-Sicherheitsrates am Freitagabend wurde ohne Entscheidung beendet, am Dienstag soll es weitergehen.