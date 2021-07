USA heben Flugverbot für Tel Aviv auf

Der entspannte Strandurlaub und das Sightseeing in Tel Aviv wurde für 350 österreichische Urlauber in Israel vom blutigen Nahost-Konflikt überschattet. Wer wieder in die Heimat will, hat aber derzeit schlechte Karten – Austrian Airlines ( AUA) handelt im Sinne der Sicherheit und fliegt auch am Donnerstag noch nicht den israelischen Flughafen Ben Gurion an (siehe links). Per SMS informierte das Außenministerium die Reisenden.

Laut AUA-Sprecher Peter Thier warteten am Mittwoch keine Österreicher auf eine Rückreise, da die Betroffenen auf andere Fluglinien umgebucht wurden und über Paris oder Bukarest oder mit El Al zurückkehrten. Wie sich die Situation in den kommenden Tagen entwickelt, will die AUA Donnerstag abklären.

Wer dann unfreiwillig in Tel Aviv festsitzt, obwohl der Arbeitsalltag schon wieder losgehen sollte, braucht sich laut Arbeiterkammer-Expertin Irene Holzbauer keine Sorgen machen: "Angestellte haben in solchen Fällen Anspruch auf bezahlte Freistellung. Arbeiter müssen im schlimmsten Fall unbezahlt freigestellt werden."

In jedem Fall muss der Chef sofort verständigt werden. Weiter den Strand genießen dürfen die Reisenden aber nicht. "Es muss alles Zumutbare versucht werden, um zurückzukommen", sagt Holzbauer. Gibt es also Verbindungen anderer Fluglinien, muss man umbuchen. Mehrkosten übernehmen meist die Fluglinien, oder man muss sie einfordern.