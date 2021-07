Feuerpause im Gaza-Krieg beendet - neue Angriffe

Israel

Bereits am Dienstagnachmittag hattewegen der Raketenangriffe auch seine Delegation von den Gesprächen über eine dauerhafteinabgezogen. Mit dem Raketenbeschuss hätten die Palästinenser nicht nur diegebrochen, sondern auch die Grundlage für die Verhandlungen "zerstört", sagte der Sprecher von Ministerpräsident),

Auch die palästinensische Delegation wollte die ägyptische Hauptstadt am Mittwoch verlassen, wie Chefunterhändler Azzam al-Ahmed sagte. Er machte Israel für das Scheitern der mehrfach verlängerten Feuerpause verantwortlich: " Israel hat das Treffen vereitelt, das Frieden bringen hätte können... Es war Israels Entscheidung die Gespräche scheitern zu lassen."

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon zeigte sich vom Bruch der Waffenruhe am Dienstag schwer enttäuscht. Er erinnerte nach Angaben der Vereinten Nationen vom Dienstag in New York beide Seiten an ihre Verantwortung, die Lage nicht eskalieren zu lassen. Ban rief Israel und die Palästinenser auf, sich umgehend auf eine dauerhafte Feuerpause zu verständigen.

Die Hamas drohte unterdessen mit Raketenangriffen auf den Ben-Gurion Flughafen in Tel Aviv, "um auf die israelische Aggression zu antworten". Internationalen Fluglinien riet die Organisation, den Airport nicht anzusteuern. Bereits Mitte Juli hatten militante Palästinenser mehrmals Raketen auf den Flughafen in Tel Aviv abgefeuert. Mehrere internationale Fluglinien - darunter auch die Austrian Airlines - stellten daraufhin ihre Flüge in nach Tel Aviv vorübergehend ein.