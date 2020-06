Nahost: Kerry verkündet neue Friedensgespräche

Grund zum Unmut gibt es innerhalb der israelischen Regierung aber auch in Bezug auf die EU. Am Freitag wurden die neuen Regeln zur Vergabe von EU-Geldern veröffentlicht. Sie beinhalten eine Ohrfeige für Jerusalem. Sie sollen verhindern, dass Fördergelder auch israelischen Siedlungen in den seit 1967 besetzten Gebieten zugute kommen. In diesem Zusammenhang hat die israelische Regierung jetzt die Botschafter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens gebeten, ihren Regierungen mitzuteilen, dass diese neuen Vorschriften „eine ernste Krise“ hervorrufen könnten.