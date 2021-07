Britische EU-Gegner werden zur Gefahr für Großparteien

Ein Seebad, das seine glanzvollen Zeiten längst hinter sich hat, und eine ehemalige Industriegegend, der die Industrie abhanden gekommen ist: Clacton on Sea und Heywood sind zwei englische Wahlkreise, die wenig gemeinsam haben. Außer eines: Die Enttäuschung ihrer Bewohner über Politik und der Sündenbock, den man für den Niedergang verantwortlich macht: Europa.

Perfektes Terrain für die UKIP, jene Partei, die offen für den Austritt Großbritanniens aus der EU eintritt und ansonsten auf die bei Rechtspopulisten bewährte Ausländerfeindlichkeit setzt. Bei den EU-Wahlen im Frühjahr ist man damit zur stärksten britischen Partei geworden.

Bei den gestrigen Nachwahlen in den zwei Wahlkreisen wollte man erneut Stärke zeigen. Vor allem in Clacton schien es nach letzten Umfragen sicher, dass der Kandidat der UKIP, Douglas Carswell, die Stimmenmehrheit und damit einen Platz im Londoner Unterhaus holen kann - was sich in der Nacht auf Freitag dann auch bestätigt hat, denn Carswell konnte sich gegen die Konkurrenten von Konservativen und Labour-Partei durchsetzen. "Es gibt nichts, was wir nicht erreichen können", sagte er in seiner Siegesrede.

Carswell hatte nämlich schon bisher das Mandat für Clacton, allerdings als Kandidat der Tories, der regierenden Konservativen von Premier David Cameron.

Die aber hat Carswell nun unter viel Begleitlärm verlassen, und so die Neuwahl losgetreten. Cameron, so der Abtrünnige, habe sein Versprechen, Großbritanniens Rolle in der EU neu zu verhandeln, gebrochen.

Tatsächlich steht Cameron unter Druck seines rechten Parteiflügels, wo EU-Gegner den Ton angeben. Für sie sind die EU-politischen Alleingänge der Londoner Regierung, die andere Mitgliedsstaaten vor den Kopf stoßen, halbherzige Kompromisse.