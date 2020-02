Ticker zu Thüringen: Mohring tritt als CDU-Landesfraktionschef zurück

Am Mittwoch war der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich im dritten Wahlgang im Thüringer Landtag mit den Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Ein Tabubruch in der deutschen Politik. Sich mit Hilfe der AfD zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen - mit Hilfe der CDU - sei für die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ein "unverzeihlicher" Fehler. Am Donnerstag kündigte Kemmerich seinen Rücktritt an.

Seither versuchte die deutsche CDU einen Ausweg aus dem Schlamassel zu finden. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer forderte Neuwahlen in Thüringen, konnte diese aber nicht durchsetzen. Nun hat Landesfraktionschef Mike Mohring seinen Rücktritt erklärt.

Auch in der FDP haben die Vorgänge in Thüringen Spuren hinterlassen. FDP-Chef Christian Lindner stellt heute die Vertrauensfrage und will sich im Anschluss der Presse stellen: