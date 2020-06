Kinderschänder nach Begnadigung wieder in Haft

König Mohammed VI. habe nie gewusst, welche „monströsen Verbrechen“ Daniel Galvan (64) begangen hatte, den er selbst am vergangenen Dienstag begnadigt hat. Die Amnestie des Kinderschänders hat riesige Empörung in Marokko ausgelöst. Der Monarch widerrief daraufhin seine Entscheidung und hob den Erlass auf. Mit marokkanischem Haftbefehl wurde Galván am Montag in Spanien festgenommen.