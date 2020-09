Erst 800 Migranten im neuen Zeltlager auf Lesbos

An einem einsamen Küstenstreifen der Insel Lesbos stampfen Arbeiter derzeit eine neue Zeltstadt aus dem Boden: Camp Kara Tepe. Doch die Aufnahme von Migranten in das provisorische Zeltlager auf der griechischen Insel Lesbos kommt nur mühsam voran. Bis Dienstag in der Früh sind nur rund 800 Menschen der mehr als 12.000 nach dem Großbrand in Moria in das neue Camp Kara Tepe wenige Kilometer nördlich der Hauptortschaft der Insel Mytilini gegangen. Das berichtete der staatliche Rundfunk (ERT) unter Berufung auf das Migrationsministerium.