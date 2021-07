Anschlag im Westjordanland: Auch Vater tot

Die israelischen Krankenhäuser waren wegen des Sabbats am Samstag nicht erreichbar, neben der Palästinensischen Autonomiebehörde bestätigte aber auch die Familie Dawabsha den Tod des Vaters. Seine Leiche sollte in Nablus obduziert werden, noch für Samstagnachmittag war die Beerdigung in Duma geplant. Ein Palästinenser-Vertreter sagte zu der Obduktion, deren Ergebnisse dienten als Beweismittel. Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hatte vor einigen Tagen seinen Außenminister angewiesen, wegen des Brandanschlags Beschwerde beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag einzureichen.

Die Mutter und der zweite Sohn der Familie schwebten am Samstag weiter in Lebensgefahr. Allerdings besserte sich der Zustand des vierjährigen Ahmed offenbar leicht. Israelischen Medien zufolge entfernten die Ärzte am Freitag das Beatmungsgerät, an das das Kind angeschlossen war. Demnach öffnete der Kleine bereits seine Augen und erkannte die Menschen um sich herum.