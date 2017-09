Nach AfD-Erfolg: AKP-Abgeordneter besorgt um Sicherheit von Türken

Nach dem Einzug der AfD in den Bundestag fürchtet der türkische Abgeordnete Mustafa Yeneroglu von der Regierungspartei AKP um die Sicherheit der türkischstämmigen Minderheit in Deutschland. Man werde "streng darüber wachen, dass Minderheiten in Deutschland vor dem braunen Mob angemessen geschützt werden", sagte Yeneroglu am Montag in Ankara.

"Angesicht von Zehntausenden gewaltbereiten Neonazis, die willig sind, Alexander Gaulands Jagdrhetorik in die Tat umzusetzen, werden wir aus der Türkei ein verschärftes Augenmerk auf die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen legen", teilte der Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im türkischen Parlament mit.

AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland hatte am Sonntagabend zur künftigen Rolle seiner Partei gesagt: "Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen - und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen." Yeneroglu warnte am Montag: "Mehr denn je sind sozialer Frieden und Zusammenhalt in Deutschland gefährdet." Demokratische Kräfte in Deutschland seien gefordert, sich der "Nazi-Rhetorik" entgegenzustellen.