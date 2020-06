Ukraine: Merkel dämpft die Hoffnungen

Man muss gar nicht wissen, wie das Gespräch zwischen Wladimir Putin, Angela Merkel und Francois Hollande vergangenen Freitag in vermutlich frostiger Atmosphäre abgelaufen ist. Allein schon bei der laufenden Münchner Sicherheitskonferenz, wo russische Positionen mit aller Wucht gegen die westlichen prallten, zerschellten alle Hoffnungen, dass es in der Ukraine bald Frieden geben könnte.

Da attackiert Russlands Außenminister Sergej Lawrow die USA und die EU, als hätte der Kalte Krieg nie aufgehört. Und als Konstantin Kosatschow, Vorsitzender des außenpolitischen Ausschusses des russischen Parlaments, bei einer Podiumsdiskussion behauptet: "Es gibt keine russischen Truppen in der Ukraine", da können sich sein polnischer und amerikanischer Gesprächspartner kaum noch zurückhalten. "Das ist doch Dreck", flucht US-Senator Lindsey Graham.

Mehr Contenance bewahrt US-Vizepäsident Joe Biden. Doch dass Russland Soldaten, Waffen und Panzer in die Ukraine schickt und damit dem militärischen Vormarsch der pro-russischen Rebellen in der Ostukraine einen neuen Schub gab, gilt in den Regierungsstuben zwischen Warschau und Washington mittlerweile als Tatsache. Eine gewaltige Militärmaschine rollt, und ohne Hilfe hätten die Rebellen sie nie in Gang setzen können. "Der Kern der Separatisten, die geschulten Kämpfer, die unterstehen direkt Herrn Putin", sagt Biden. Von möglichen Waffenlieferungen der USA an die Ukraine ist aus dem Mund von Präsident Obamas Stellvertreter nichts zu hören. Zugleich aber sagt er: "Das ukrainische Volk hat das Recht, sich selbst zu verteidigen." Die Möglichkeit, dass die USA die Ukraine also doch mit schweren Waffen beliefern könnte, steht damit weiter im Raum. Eine Option, mit der sich auch einige osteuropäische Staaten, vor allem Polen und die baltischen Länder durchaus anfreunden könnten.

Aus Sicht Deutschlands sowie der meisten anderen EU-Staaten aber hießen Waffenlieferungen sehenden Auges in eine Katastrophe zu marschieren. In einen offenen ukrainisch-russischen Krieg, der letztlich Europa mit hineinziehen könnte. Oder, wie es die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen umschreibt: "Dann müsste man potenziell unlimitiert Waffen dorthin schicken". Unmachbar, undenkbar angesichts der Atommacht Russland. Warum aber liefert Deutschland den kurdischen Peschmerga-Kämpfern im Irak Waffen? Diesen Vergleich will von der Leyen nicht gelten lassen: Dort, im Kampf der Peschmerga gegen den "Islamischen Staat", sei eine "militärische Antwort möglich". In der Ukraine aber "darf es keine militärische Lösung geben".

Und so kommen die 20 Staats-und Regierungschefs, die 60 Minister und rund 400 ehemaligen und aktiven Spitzenpolitiker,- allesamt Gäste der Münchner Sicherheitskonferenz - zur bitteren Erkenntnis: Alles Beharren auf Recht und internationale Verträge, alle Appelle, Grenzen zu wahren und Souveränität anderer Staaten zu achten, selbst Wirtschaftssanktionen, haben in Moskau bisher gar nichts bewirkt. Und die Militärmaschine, sie rollt vorerst weiter.