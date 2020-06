Morales: "Uns kann niemand einschüchtern"

Das war eine offene Provokation gegen einen ganzen Kontinent und nicht nur gegen einen Präsidenten.“ – Der bolivianische Staatschef Evo Morales sparte nach seinem unfreiwilligen 13-stündigen Zwischenstopp in Wien bei seiner Rückkehr nach Bolivien nicht mit deutlicher Kritik. Er wurde am Mittwoch von einer jubelnden Menschenmenge in La Paz empfangen.

Morales hatte sich auf dem Flug von Russland nach Bolivien befunden und musste nach eigenen Angaben in Wien-Schwechat zwischenlanden, weil ihm mehrere europäische Staaten, vermutlich auf Druck der USA, den Überflug verweigert hatten. Hintergrund soll der Verdacht gewesen sein, dass sich der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden in der Regierungsmaschine befand, sagte Morales auch bei seiner Rückkehr. Aber: „Uns kann niemand einschüchtern.“ Die beschuldigten Staaten Spanien, Portugal und Frankreich hatten die Überflug-Verweigerung dementiert.