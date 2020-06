Möglicher Gas-Deal zwischen Ungarn und Gazprom

Seit die USA vor Kurzem Einreiseverbote gegen sechs hochrangige ungarische Staatsbedienstete verhängte, rätselt das Land: Was steckt hinter den angeblichen Korruptionsvorwürfen gegen die – namentlich nicht bekannten – Verdächtigen? Und warum reagiert Washington so unverhältnismäßig hart gegen Bürger eines befreundeten EU-Staates?

Die Strafe könnte, wie nun ungarische Medien mutmaßen, in Zusammenhang mit der aus Sicht der USA "unerwünschten" wirtschaftlichen Annäherung der Regierung Orban an Russland stehen. Aktueller Anlass: Der ungarische Energiekonzern MOL sucht nach einem potenziellen Käufer für seinen 49,1-prozentigen Anteil an der kroatischen INA. Dabei hat MOL offenbar auch den russischen Energieriesen Gazprom ins Auge gefasst – was den USA allerdings mehr als sauer aufstößt. Denn die USA wollen ein weiteres Vorpreschen Moskaus auf den osteuropäischen Energiesektor einbremsen. Und nicht zuletzt hängen am zu veräußernden INA-Anteil auch lohnende Explorationsrechte im Irak, Kuwait und Jordanien – zu denen Russland bisher noch keinen Zugriff hat.

Mit einer diplomatischen Offensive versuchen die USA nun, dieses Geschäft zu verhindern. Nach Kroatien wurde ein US-Senator entsandt, um der Regierung in Zagreb von einer Zustimmung zu diesem Deal abzuraten.

Nur kurz hatte Zagreb überlegt, die INA-Anteile von MOL wieder zurückzukaufen. Doch im finanziell klammen Kroatien scheiterte man an den meilenweit auseinanderliegenden Preisvorstellungen.