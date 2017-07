Mittelmeerroute: Minister beraten über Obergrenze von 20.000 Flüchtlingen

In Tunis beraten die Innenminister aus EU, Schweiz und Nordafrika über einen Plan zur Begrenzung der Anzahl der aufgenommenen Flüchtlinge von Afrika nach Europa bzw. Italien auf 20.000. Gepaart werden solle das Ganze mit einer strengeren Abschiebepraxis illegaler Migranten aus Italien und dem Zerschlagen von Schmugglerbanden. Das berichtet der Guardian.

Vorausgegangen war eine Kritik des UNO-Flüchtlingshochkommissariats UNHCR an dem Vorgehen der EU. Das UNHCR sei der Ansicht, dass die EU-Anstrengungen für eine Ausbildung der libyschen Küstenwache sowie ein Verhaltenskodex für NGO-Rettungsschiffe, die im Mittelmeer operieren, des Problems nicht Herr werden, heißt es am Montag in der britischen Online-Ausgabe des Blattes.

Vor allem das UNO-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR unterstützt einen Plan mit einer solchen Obergrenze. Ziel sei es auch bereits die Migranten-Routen aus zentralafrikanischen Staaten wie Mali, Niger, Burkina Faso, Äthiopien, dem Tschad und Sudan zu erfassen.

UNHCR: Lösung muss schon vor Libyen ansetzen

Der UNHCR-Experte Vincent Cochetel betonte, "wir müssen diese gefährlichen Reisen nach Libyen stoppen". Jede Verbesserung, die darauf abziele, den Flüchtlingsstrom auf See zu verhindern, sowie der Verhaltenskodex für NGOs "kann nicht die Lösung sein. Das Problem muss viel früher in den Ursprungsländern für die Flüchtlingsbewegung" erfolgen. "Nur ein Drittel der Migranten, die Italien erreichen, werden als international Schutzbedürftige eingestuft".

Bekämpfung der Schlepper steht im Mittelpunkt

Schwerpunkt der Debatte ist außerdem, gemeinsam mit nordafrikanischen Staaten die Schlepperkriminalität zu bekämpfen. So soll die libysche Küstenwache in Nordafrika so ausgestattet sein, dass Boote mit Flüchtlingen nicht ablegen können. Darüber hinaus geht es um die Sicherung der Südgrenze. Flüchtlingsströme sollten schon aus Zentralafrika heraus in Richtung der nordafrikanischen Mittelmeerstaaten unterbrochen werden.

300.000 in libyschen Flüchtlingslagern

Für viele Migranten, die bereits aus Afrika heraus Libyen erreichten, sei es oft zu spät, so Cochetel. Es werde derzeit angenommen, dass 300.000 Afrikaner in libyschen Flüchtlingslagern entweder versuchten, nach Europa zu gelangen oder in Libyen Arbeit zu finden. Viele befänden sich de facto in Händen der Schmuggler. "Es hat viele verbale Bekenntnisse zum Zerschlagen der Schmugglerbanden gegeben, aber es ist wenig passiert. Viele dieser Menschenschmuggler können identifiziert werden, weil sie ihre Dienste per Facebook anbieten".

Sobotka mit dabei

Auch Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) nimmt an dem Treffen teil. Vertreten sind auch die Innenminister aus Italien und Deutschland sowie EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos. Vertreten sind bei dem Treffen auch die Innenminister u.a. aus Frankreich, Slowenien, Malta sowie dem Nicht-EU-Land Schweiz. Von den nordafrikanischen Staaten sind nach Angaben der EU-Kommission neben Tunesien auch Ägypten und Algerien vertreten.

Österreichs Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hatte zuletzt mit seiner Forderung nach einem Stopp des Fährverkehrs mit Flüchtlingen von italienischen Inseln zum italienischen Festland für Aufregung beim südlichen Nachbarland gesorgt. Das Thema könnte von italienischer Seite angesprochen werden.