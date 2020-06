Mitt Romney: Gehversuche auf der Weltbühne

Drei der verlässlichsten Verbündeten wird Romney daher besuchen: Großbritannien, Israel und zuletzt Polen, den treuesten NATO-Partner in Osteuropa.

In London wird er an der Eröffnung der Olympischen Spiele teilnehmen und mit Premierminister David Cameron, aber auch mit Ex-Premier Tony Blair zusammentreffen. Immerhin zog der bereitwillig an Bushs Seite in den Irakkrieg.

Wenn Romney danach am Sonntag nach Israel reist, dann vor allem, um seine bedingungslose Unterstützung für das Land zu demonstrieren: Eine außenpolitische Grundsatzrede in Jerusalem ist geplant. Kritik an der umstrittenen Siedlungspolitik des Verbündeten wird nicht erwartet, viel mehr Drohungen in Richtung Iran. Obamas Politik gegenüber dem Mullah-Regime hat Romney oft als zu weich bezeichnet.

Doch allzu kriegerische Rhetorik wollen die kriegsmüden Amerikaner derzeit nicht hören. Nicht umsonst hat Obamas-Wahlkampfteam Romneys Iran-Attacken ins Visier genommen. Während der Präsident, so der Grundton, sich um die Beendigung von Kriegen bemühe, halte sein Herausforderer nach neuen Ausschau.