Mit Nationalismus in die nächste Amtszeit

Stichwahl

Tsvangirai

Mugabe

Regierung

Tsvangirai

Ihm droht damit dasselbe Schicksal wie schon bei der Wahl 2008: Damals wurde auf Teufel komm raus manipuliert und dem MDC-Chef der Sieg schon in der ersten Runde gestohlen. Nachdem dann vor derrund 200 seiner Anhänger von Regime-Schergen getötet worden waren, boykottiertediese.spazierte im Alleingang in die neue Amtsperiode. Erst nach massivem internationalen Druck wurde später eineder Nationalen Einheit gebildet, mitals Premier, doch im Wesentlichen hatte weiterhin der „Alte“ das Heft in der Hand. Aber dann keimte Hoffnung auf: Im Mai trat eine neue Verfassung in Kraft, die deutlich demokratischer ist als die vorangegangene.

Doch die Hoffnungen haben sich zerschlagen, Mugabe ließ wieder tief in die Trickkiste greifen: Laut der Nichtregierungsorganisation „Research and Advocacy“ befinden sich auf den Wählerlisten – unter den rund 5,5 Millionen Stimmberechtigten – mehr als eine Million Menschen, die verstorben oder außer Landes gezogen sind. In manchen Regionen seien mehr Wähler registriert als Einwohner gemeldet seien.