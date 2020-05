US-Alleingang ab Dienstag

Die EU hat keinen Zweifel mehr darüber, dass im syrischen Bürgerkrieg Chemiewaffen eingesetzt worden sind. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton sagte zum Auftakt von Beratungen mit den europäischen Außenministern in Vilnius am Freitag: "Niemand ist der Ansicht, dass dies keine Chemiewaffenattacke war."

Ashton sagte, die Diskussionen würden sich hauptsächlich um Syrien drehen. Sie bestätigte, dass US-Außenminister John Kerry am Samstag an den Beratungen der EU-Außenminister in Vilnius teilnimmt, "zweifelsohne, um über Syrien zu reden". Mit Kerry würden die EU-Minister aber auch über den Nahost-Friedensprozess, Ägyptens und Tunesien reden.

Der litauische Außenminister Linas Linkevicius forderte einen "koordinierten Ansatz" der EU zu Syrien. Die Welt müsse reagieren, der Einsatz von Chemiewaffen sei "inakzeptabel". Das kann nicht unverantwortet bleiben. Es müsse auch verhindert werden, dass so ein Angriff erneut passiere.

Der dänische Außenminister Villy Sövndal sagte: "Niemand hat zweifel darüber, dass chemische Waffen eingesetzt wurden." Am besten wäre es, wenn der UNO-Sicherheitsrat seiner Verantwortung nachkommen würde. Am schlimmsten wäre es, wenn die Welt jetzt wegschauen würde. Sövndal erwartet in den nächsten Wochen noch diplomatische Bemühungen, er schloss aber einen Militärschlag nicht aus, wenn in der UNO keine Lösung zum Schutz der Bevölkerung in Syrien gefunden werde.