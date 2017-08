In der venezolanischen Stadt Valencia gibt es offensichtlich einen Militäraufstand und Aufrufe zum Putsch gegen den sozialistischen Staatspräsidenten Nicolás Maduro. Unklar war zunächst, wie viele Soldaten an der Rebellion in der Stadt 170 Kilometer westlich von Caracas beteiligt sind. Augenzeugen berichteten

von Gewehrschüssen in der Nacht.

In einem am Sonntag verbreiteten Video erklärten mehrere Männer in Militäruniform, sie seien dabei, in der Stadt Valencia eine Revolte zu starten. Sie wollten die Demokratie im Land wiederherstellen.

Als Sprecher der Einheit und Kommandant der "Operation David Carabobo" stellte sich Hauptmann Juan Caguaripano vor. "Wir befinden uns im legitimen Aufstand, heute stärker vereint als jemals zuvor, mit dem tapferen Volk von Venezuela, um die mörderische Tyrannei von Nicolas Maduro zu bekämpfen. Wir stellen klar, dass dies kein Staatsstreich ist. Es handelt sich um eine Aktion von Bürgern und Militärs um die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen. Darüber hinaus geht es darum, das Land vor der totalen Zerstörung zu retten und die Morde an unseren jungen Menschen und Angehörigen zu stoppen", erklärte Caguaripano.

Wie die Zeitung El Nacional berichtete, gingen in Valencia Bürger auf die Straße, um ihre Unterstützung für die aufständischen Militärs zu demonstrieren. Sie begaben sich zum Militärstützpunkt Paramacay, von wo die Rebellion in der Früh ausgegangen war.

Der stellvertretende Vorsitzende der Sozialisten, Diosdado Cabello, sprach von einem „terroristischen Angriff“ in Valencia. Kurz darauf sagte er, die „Ausnahmesituation“ sei unter Kontrolle, der Aufstand hätte schnell niedergeschlagen werden können. Offensichtlich war versucht worden, das Waffenlager anzugreifen. Im Rest des Landes gebe keine Aufstände, betonte Cabello. „Absolute Ruhe bei den anderen Militäreinheiten im Land“, twitterte er. Volk und Streitkräfte würden das Vaterland gemeinsam verteidigen.

Maduro wird nach der Entmachtung des Parlaments durch eine "Volksversammlung" der Umbau zu einer Diktatur vorgeworfen, eine Gewaltenteilung, so Kritiker, sei damit de facto nicht mehr gegeben. Erst am Samstag wurde mit Generalstaatsanwältin Luisa Ortega eine der wichtigsten Kritikerinnen Maduros abgesetzt. Ihr soll der Prozess gemacht werden. In Lateinamerika löste das Vorgehen der mit weitreichender Machtbefugnis ausgestatteten Verfassungsversammlung Proteste aus.

Im Land selbst kommt es täglich zu Dutzenden gewaltsamen Demonstrationen. Seit April starben dabei über 120 Menschen.