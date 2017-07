Militärmusik intoniert für Trump Daft Punk, der bleibt ungerührt

Die Militärkapelle, die anlässlich der Feierlichkeiten zum 14. Juli aufspielte, ließ sich noch etwas besonderes einfallen. Man spielte "Get lucky" von Daft Punk und lieferte dazu eine perfekte Choreographie ab.

Alles für Emmanuel Macron und seinen Gast aus den USA, Donald Trump. Während Macron, die Ehrengäste und sogar die hochrangigen französischen Miliärs begeistert mitklatschten, verfolgte Trump das Schauspiel mit versteinerter Miene. In den sozialen Netzwerken wurde spekuliert, das Trump weder von Daft Punk noch von guter Laune eine Ahnung hätte.

Trump and Macron react very differently when this band plays a Daft Punk medley at the Bastille Day parade. Turn your sound on for this one. pic.twitter.com/BOibX3X8tx