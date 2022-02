Militärexperte: "Der nächste Schlag wird schon vorbereitet"

Drohnen und Artillerie

Auch die gelieferten Waffen haben allenfalls Verzögerungscharakter und können den russischen Streitkräften im Ernstfall wenig bis nichts entgegensetzen. Greift Russland an, ist dieser Angriff geplant, das Feindgebiet aufgeklärt. "Man kann sich sicher sein, dass bereits Spezialkräfte auf ukrainischem Gebiet unterwegs sind", sagt Reisner und nennt ein Beispiel aus der Vergangenheit: "Am 24. August 2014 – übrigens der ukrainische Nationalfeiertag – erfolgte erstmalig ein massiver russischer Einmarsch in die Ostukraine. Zuvor wurde eine ukrainische Brigade zerschlagen. Die Soldaten hatten ihr Feldlager im freien Gelände, sahen sogar die russischen Aufklärungsdrohnen, wussten aber nicht, was auf sie zukommt. Wenig später folgte massiver Artilleriebeschuss."

Mehrfachraketenwerfer, Rohrartillerie, ballistische Raketen – all das könnte bei einer militärischen Eskalation zum Einsatz kommen. Reisner: "Ich könnte mir vorstellen, dass man diesen Eröffnungsschlag mit einem massiven Artilleriefeuer beginnt, um dem Westen seine massive Waffengewalt zu zeigen, auf der anderen Seite aber, um die ukrainische Verteidigung zu zersprengen und dann massiv vorzustoßen."

Harter Schlag

Einen Angriff auf Kiew hält Reisner derzeit zumindest für fraglich: "Was würde es Putin nützen, eine solche Stadt zu belagern oder gar einzunehmen? Das kann nur die Folge einer weiteren Eskalation sein." Nicht ausschließen will der Generalstabsoffizier im Extremfall auch starke Auflösungserscheinungen der ukrainischen Streitkräfte nach einem ersten, heftigen Vorstoß russischer Einheiten. "Wenn es zu heftigen Verlusten oder der Gefahr einer Einkesselung kommt, kann dieser Schneeballeffekt eintreten. Wir haben das in Afghanistan gesehen, wo man überzeugt war, dass die dortigen Streitkräfte länger standhalten können."