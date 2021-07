Michelle Obama: Der Lichtblick im US-Wahlkampf

Die Juristin mit dem Harvard-Diplom ist so zum heimlichen Star des US-Wahlkampfes geworden - gerade noch rechtzeitig, muss man anfügen. Politisch hielt sich Michelle Obama lange zurück, engagierte sich im Allerweltsthema Jugendförderung wie das zuvor schon Laura Bush getan hatte.

Doch dann entwickelte sich der Wahlkampf zum echten Härtefall für die amerikanische Demokratie. Donald Trump setzte sich über alle Regeln des bis dahin geltenden politischen Anstands hinweg, warnte vor "vergewaltigenden Einwanderern", verhöhnte seine politischen Mitbewerber und unterstellte einer kritisch nachfragenden Moderatorin, dass sie gerade die Regel hätte. Ein früher Vorbote auf die später aufgedeckten sexistischen Ausfälle des New Yorker Milliardärs.

Bill und Hillary Clinton, Barack Obama, Republikaner wie Mitt Romney und Jeb Bush versuchen sich seitdem in flammenden Appellen gegen Donald Trump. Den bleibendsten, weil persönlichsten, Eindruck sollte jedoch Michelle Obama hinterlassen. "Wenn Trump Präsident wird", so die First Lady mit für europäische Ohren gewöhnungsbedürftig ergriffener Stimme, "dann sagen wir unseren Söhnen, dass es okay ist, Frauen zu erniedrigen. Wir sagen unseren Töchtern, dass sie verdienen, so behandelt zu werden. Wir sagen all unseren Kindern, dass Bigotterie und Mobbing beim Präsidenten ihres Landes akzeptabel sind." Es gehe deshalb nicht länger um eine politische Wahl, sondern um eine menschliche Entscheidung. Es gehe darum, "was für einen Typ Mensch“ die Amerikaner im Weißen Haus sehen wollen.