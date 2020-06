Pammesberger: "Keine Selbstzensur durch Angst"

Der Islam sei in dieser Beziehung keineswegs eine Ausnahme. Das Christentum grundsätzlich nicht anders. Das habe aber in diesen Fragen natürlich Macht und Einfluss eingebüßt. Doch mit Begriffen wie Gotteslästerung habe gerade diekatholische Kirche über Jahrhunderte versucht, Kritik an ihr zu beschränken:"Vertreter von Religionen tendieren seit jeher dazu, wegen solcher Dinge beleidigt zu sein. Das aber kann nicht zum Problem ihrer Kritiker werden."

Die gesetzlichen Normen, die in Ländern wie Österreich die freie Meinungsäußerung schützen, sieht Pammesberger nicht in Gefahr. Die liegt für den Zeichner eher im gesellschaftlichen Klima: "Wir spüren einen wachsenden Druck, Provokationen in dieser Richtung zu vermeiden. Es wächst die Gefahr einer Selbstzensur durch Angst. Da entsteht eine Schere im Kopf."

Und die, da lässt der KURIER-Karikaturist an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, dürfe man auf keinen Fall aufgehen lassen:"Es darf nicht sein, dass wir aus Angst vor Radikalen gewisse Dinge einfach nicht mehr tun oder sagen."