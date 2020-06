Abschuss "nicht zu Ende erzählen"

Ein Team von Spiegel, Algemeen Dagblad und Correctiv hat mit Unterstützung der internationalen Investigativplattform Bellingcat nach den Schuldigen für den Abschuss von Flug MH17 am 17. Juli über der Ukraine gesucht. Diese Investigativjournalisten und Rechercheure kommen zu dem Schluss, dass womöglich beide Seiten, also Russen und Amerikaner, die die Ukrainer decken, ein Interesse daran haben könnten, "die Geschichte von MH17 nicht zu Ende zu erzählen".

Mit größter Wahrscheinlichkeit wurde die Boeing der Malaysia Airlines von einer Buk "3x2" (die mittlere Ziffer ist unleserlich) abgeschossen. Die mobile Abschussrampe war Teil eines Konvois der 53. russischen Flugabwehrraketenbrigarde, die sich am 23. Juni in Kursk auf den Weg ins Separatistengebiet gemacht hatte. Ein Feldwebel postete Fotos von einer Übung und zeigt seine Entlassungspapiere – "ein inzwischen beliebtes Mittel, um den Einsatz russischer Soldaten in der Ukraine abstreiten zu können", schreibt der Spiegel. Putin hatte ja selbst erklärt, dass manche Soldaten "Urlaub" in der Ostukraine machen.