"Kein Programm, kein Kandidat, keine Strategie, keine Kommunikation, keine Agentur, nichts." Das sei "hart am Rande des Selbstmordes" gewesen. Im Austeilen und Kommentieren war Friedrich Merz den Zustand seiner Partei zu kommentieren. Es ist eine Rolle, die ihn groß gemacht hat und

Wenn er am Samstag zum CDU-Chef gewählt wird, muss er künftig zeigen, dass er n. Keine einfache Sache.

Das Wahlergebnis von 24 Prozent war das bisher schlechteste in der Geschichte der Partei. Mit diesem Stimmverlust im Rücken werden die anstehenden Landtagswahlen zur großer Herausforderungen für den Parteichef. Wenn im März das Saarland wählt, im Mai Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen müssen gleich drei CDU-Regierungschef ihre Ämter verteidigen. In aktuellen Umfragen liegen in allen Ländern die Sozialdemokraten vorne. Im SPD-regierten Niedersachsen, wo im Oktober gewählt wird, wollen die Christdemokraten den Sitz in der Staatskanzlei zurückerobern. Ob sich der frischgewählte CDU-Chef dabei als Hilfe erweist und er die Entscheidung der Basis als Momentum nutzen kann, wird sich zeigen. Hendrik Wüst, der das bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen regiert, ließ schon wissen, wie er sich die CDU künftig vorstellt – als "soziales Gewissen im deutschen Parteiensystem". Das kündigte auch der Co-Vorsitzende der Linkspartei, Dietmar Bartsch, an.