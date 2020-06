Merkels Blitz-Visite in Wien

Das EVP-Treffen in Wien, darunter zahlreiche Regierungschefs wie Bundeskanzlerin Angela Merkel, hatte in Wirklichkeit einen Sinn: „Wir bereiten die EU-Wahlen 2014 vor“, bestätigte Lettlands Premier Valdis Dombrovskis dem KURIER. „Mehr Wettbewerb, Wachstum und Jobs sind unser Wahl-Manifest.“ Es ging aber auch um den EVP-Spitzenkandidaten für den Kommissionspräsidenten. Keine Frage, José Manuel Barroso will eine dritte Amtszeit. Die Konkurrenz für ihn ist aber groß.

Spindelegger hatte mit Merkel noch ein Vieraugen-Gespräch: Die Integration der Balkan-Länder und die Türkei waren ein Thema. Serbien dürfte beim EU-Gipfel ein Datum für Beitrittsverhandlungen bekommen. Die Gespräche mit der Türkei lässt die EU platzen.

Nach drei Stunden endete das EVP-Treffen. Merkel kam später und reiste früher ab, ein Kurzbesuch.