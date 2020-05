Merkel-Rivale verstolpert Start

Da ging es lange um die 25.000 Euro von der klammen, SPD-regierten Stadt Bochum für einen 60-Minuten-„Talk“, die er auch danach noch nicht spenden wollte. Dazu brauchte es den Druck der SPD-Zentrale. So wie für die Absage der letzten von vielen „Dinner-Reden“, diesmal in der deutschen Filiale einer Schweizer Bank, die im Zusammenhang mit Steuerhinterziehungen deutscher Kunden durchsucht wurde. Auch mit seinem Wahlkampf-Team hat Steinbrück wenig Glück: Zuerst maulten die SPD-Frauen über fehlende Geschlechtsgenossinnen. Und zuletzt verabschiedete sich sein „Internet-Berater“, weil der das zuvor für von der SPD als „Heuschrecken“ diffamierte Hedgefonds schon gemacht hatte. All das beschert Steinbrück ein massives Glaubwürdigkeitsproblem, mehr noch als in der Mittelschicht im eigenen linken Flügel. Der kommentiert den angekündigten „Gerechtigkeitswahlkampf“ nur mehr mit Zynismus. Einzige echte Hoffnung der SPD: Bis September 2013 kann noch viel passieren – und vielleicht diesmal Kanzlerin Merkel. Bis dahin wird der Kandidat rituell beklatscht.