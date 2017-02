Merkel: Ohne USA wären wir im Anti-Terror-Kampf überfordert

Die Münchner Sicherheitskonferenz ist verdichtete Weltpolitik. Jeden Februar treffen sich im Hotel Bayerischer Hof in München Regierungsvertreter und Militärs aus aller Welt. 25 Regierungschefs und 80 Minister sind es diesmal. "Nirgendwo auf der Welt gibt es einen größeren Dampfkessel für dieses Metier", schreibt die Süddeutsche Zeitung.

In diesem Sinne hat Deutschland bereits gestern besonders viel Dampf abgelasssen. Man fordere von der US-Regierung ein klares Bekenntnis zu westlichen Werten, sagte die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) zum Auftakt der Konferenz und warnte die USA vor "Alleingängen" in der Außenpolitik.

Dementsprechend groß war die Spannung vor dem heutigen Treffen Angela Merkels mit US-Vizepräsident Mike Pence. Auch, weil es die erste Begegnung Merkels mit der Regierung Trump überhaupt war. "Es gebe viel zu besprechen", ließ Merkel im Vorfeld verlautbaren.

Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Merkel fordert Abgrenzung von Islam zu Terrorismus

Bei ihrer Rede am Samstag, die unmittelbar vor der Rede von Mike Pence angesetzt worden war, ging Merkel dann aber zunächst auf ein anderes Thema ein. Sie erwarte "klare Worte" über die Abgrenzung des friedlichen Islam vom Terrorismus im Namen des Islam, sagte Merkel. Dies könnten westliche Politiker nicht so leisten wie islamische Autoritäten.

Merkel rief auch zum Kampf für internationale Zusammenarbeit auf. "Ich bin überzeugt, die Herausforderungen unserer heutigen Welt sind von einem einzigen Staat alleine nicht zu bewältigen, sie benötigen gemeinsame Anstrengungen", sagte sie. Doch die internationalen Strukturen etwa der Europäischen Union seien nicht effizient genug. Man müsse sie stärker und krisenfester machen, sagte die CDU-Vorsitzende, die gestand, dass Europa ohne die USA mit dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus überfordert wäre. "Wir brauchen die militärische Kraft der Vereinigten Staaten von Amerika", sagte Merkel.

Foto: APA/AFP/THOMAS KIENZLE

Pence schwört Europäern im Namen von Trump die Treue

"Heute versichere ich Ihnen im Namen von Präsident Trump: Die Vereinigten Staaten von Amerika stehen fest zur NATO und werden unerschütterlich unsere Verpflichtungen für unsere transatlantische Allianz erfüllen", versicherte Mike Pence bei seiner Rede, in der er die Schwerpunkte der US-Außenpolitik unter Trump darlegte, denn auch gleich.

Die Alliierten müssten aber einen fairen Anteil an den Sicherheitskosten in der NATO leisten. Die Partner müssten einen "klaren und glaubwürdigen Weg" aufzeigen, wie sie ihre Verpflichtungen einhalten wollten. Er erinnerte an die NATO-interne Vereinbarung, dass die Mitgliedsländer zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgeben. "Der Präsident erwartet, dass diese Länder Wort halten", sagte Pence. Durch unfaire Lastenteilung innerhalb der NATO würde "das Fundament unseres Bündnisses ausgehöhlt", kritisierte Pence.

Die Amerikaner seien dankbar für die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit den Europäern. "Die Schicksale der USA und Europas sind miteinander verzahnt."

Zugleich mahnte Pence Russland, dass es das Minsker Friedensabkommen für die Ostukraine einhalten und für eine Deeskalation des Konflikts sorgen müsse. Pence deutete an, dass die US-Regierung die Sanktionspolitik nicht ändern wolle. "Die USA werden Russland dafür verantwortlich machen - selbst wenn wir neue Wege der Kooperation suchen, die Präsident Trump für möglich hält, wie Sie wissen", sagte Pence. In den vergangenen Wochen hatte es mehrfach Berichte darüber gegeben, dass Trump die US-Sanktionen gegen Russland aufheben könnte.

Foto: AP/Matthias Schrader

McCain kritisiert Trump

Kritik an Trump war am Freitag nicht nur von Europäern gekommen. Der ehemalige Präsidentschaftskandidat der Republikaner und einflussreiche US-Senator John McCain sagte in München, die US-Regierung sei unsortiert. Das zeige die Causa Michael Flynn. Der hatte als Nationaler Sicherheitsberater zurücktreten müssen, weil er noch vor Trumps Amtsübernahme mit dem russischen US-Botschafter über US-Sanktionen gegen Russland gesprochen und dies verheimlicht hatte. McCain sagte, Trump widerspreche sich häufiger selbst. Manchmal sei das, was Trump tue, das Gegenteil von dem, was er sagt. McCain warb für die transatlantische Zusammenarbeit und sagte: "Ich glaube mit Stolz an den Westen."

Die Sicherheitskonferenz in München ist nach dem Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel und der G20-Außenminister in Bonn das dritte Forum in dieser Woche, bei dem sich Vertreter der Trump-Regierung vorstellen. Unter den Teilnehmern sind rund 30 Staats- und Regierungschefs sowie etwa 80 Außen- und Verteidigungsminister. Weitere Themen neben der neuen US-Außenpolitik sind auch die Spannungen mit Russland, der Syrien-Krieg und der Ukraine-Konflikt.

Türen zu

Merkel und Pence wollen nach der Begegnung auf dem Podium zu einem 45-minütigen Gespräch hinter verschlossenen Türen zusammenkommen. Außerdem sind Statements von UN-Generalsekretär António Guterres und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg geplant. Mit Spannung erwartet wird zudem der Auftritt des russischen Außenministers Sergej Lawrow. Am Abend soll der scheidende Bundespräsident Joachim Gauck mit dem Ewald-von-Kleist-Preis der Sicherheitskonferenz geehrt werden.

Foto: REUTERS/MICHAELA REHLE