Merkel befördert "Lenas Onkel" weg

Lenas Onkel" ist sein nicht gern gehörter Spitzname im politischen Berlin, seit Nichte Lena als Sternchen am Schlagerhimmel aufging. Denn Nikolaus Meyer-Landrut ist eine Größe für sich: Mit Christoph Heusgen ist er der engste außenpolitische Berater von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel.

Die beiden Berufsdiplomaten haben eine Wissens- und Entscheidungsfülle wie kein anderer Nichtpolitiker in der Hauptstadt – und weit darüber hinaus. Sie denken und handeln für ihre Chefin, meist im Voraus, oft im Auftrag. Bis hin zu eigenständigen Telefonaten mit wichtigsten Staatschefs: Heusgen etwa mit Russlands Präsident Putin, Meyer-Landrut mit Frankreichs Hollande. Eine in Österreich undenkbare Aufwertung von Beamten.

In den vier Jahren als Merkels erster EU-Mann hat "ML" es aber auch zum bestgehassten Deutschen in den Hauptstädten der südeuropäischen Dauerproblemländer gebracht. Mit beißender Ironie drängt Meyer-Landrut sie auf das Einhalten von Verträgen.

Dieser Druck hat ihn auch in Brüssel, der Hauptstadt der weichen Kompromisse, nicht beliebt gemacht. Besonders seit Jean-Claude Juncker Präsident der EU-Kommission ist: Den trennt ein alter, offenbar unkittbarer Vertrauensbruch von Merkel. Wie sie ist auch Meyer-Landrut ein "Intergouvernementalist" – einer, der die Macht in der EU in Händen von deren Staats- und Regierungschefs sehen und da auch halten will – statt in denen des Kommissionschefs.