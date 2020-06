Menschen in Homs erwarten ein Massaker

Laut Ärzte ohne Grenzen macht die Armee in vielen Städten gezielt Jagd auf Verletzte und Ärzte. Viele Menschen wagen es nicht mehr, sich in Spitälern ihre Wunden versorgen zu lassen. Sie könnten verhaftet und gefoltert werden. Die Behandlung erfolgt oft in improvisierten Lazaretten an geheimen Orten. „Medizin wird als Mittel der Verfolgung eingesetzt“, klagt die Chefin der Ärzte ohne Grenzen an.

Die Arabische Liga hat jetzt die UNO ersucht, ihre Beobachtermission durch erfahrene UN-Experten zu verstärken, wofür ein Mandat nötig wäre. Sie überlegt auch, den oppositionellen Syrischen Nationalrat als legitime Vertretung Syriens anzuerkennen. In Peking wurden gestern erstmals syrische Oppositionelle empfangen.