Melania Trump traf sich mit Prinz Harry

Die Frau des US-Präsidenten, Melania Trump, ist am Samstag in der kanadischen Stadt Toronto mit dem britischen Prinzen Harry zusammengetroffen. Es war ihr erster Solo-Auslandsbesuch als First Lady, seit ihr Mann Donald Trump Ende Januar sein Amt übernommen hat.

Anlass für die Visite waren die von Prinz Harry gegründeten Invictus Games, ein Sportwettbewerb verwundeter Militärangehöriger und Veteranen. Melania Trump begrüßte den 33-jährigen Prinzen mit einem „Hallo“ und bescheinigte ihm dann, „eine fantastische Arbeit zu leisten“.

Prince Harry meets @FLOTUS the First Lady of the United States, who is leading the USA team delegation to the Invictus Games. pic.twitter.com/PSiWPMHmRa