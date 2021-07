Was wurde eigentlich aus der NPD?

Heute zählt man etwa 5200 Mitglieder. "Dabei galt die NPD zwischenzeitlich als gefühlte Volkspartei in Teilen Ostdeutschlands", ist auf Tagesschau.de zu lesen. Auch das gehört zur Geschichte der NPD: Wirkung und Wahrnehmung klafften hier besonders weit auseinander. In den 60ern war man in sieben Landesparlamenten vertreten. Das vielzitierte Wiedererstarken nach der Jahrtausendwende war jedoch ein kleines. Neben Mecklenburg-Vorpommern saß die NPD lediglich in Sachsen im Landtag. In Sachsen-Anhalt und Thüringen scheiterte man knapp an der Fünf-Prozent-Hürde. "Volkspartei" – wenn auch nur gefühlt - ist eindeutig zu viel der Ehre. Ihr Image als braunbraune Sudelpartei wurde die NPD nie los. Seit März prüft das deutsche Bundesverfassungsgericht wieder, ob es sich bei der NPD um eine verfassungswidrige Partei handelt. Das erste Verbotsverfahren war 2003 nur daran gescheitert, weil der ermittelnde Verfassungsschutz knietief im braunen Bodensatz versunken war und seine V-Leute auch in der Führungsebene der Partei tätig waren.

Dazu mündeten interne Streitigkeiten zuletzt in zahlreiche Splittergruppen wie „Der III. Weg“ in Nordrhein-Westfalen. Zuletzt verlor die Partei eines ihrer prominentesten Mitglieder. Der Hamburger Neonazi Thomas Wulff sagte im NDR, er sei "es leid, mich für die internen Machenschaften in dieser Partei fremdzuschämen".