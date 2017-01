Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Theresa Mays Brexit-Plan:

Großbritannien scheidet aus dem EU-Binnenmarkt & der Zollunion aus.

Großbritannien scheidet aus dem Europäischen Gerichtshof aus.

Großbritannien kontrolliert die Einwanderung.

Großbritannien und die EU sollen ein Freihandelsabkommen vereinbaren.

Parlament soll über Ergebnisse der Brexit-Verhandlungen abstimmen.

"Es ist nicht mein Job, täglich über Neuigkeiten zu informieren. Mein Job ist, das Beste für Großbritannien herauszuholen", sagte die britische Premierministerin Theresa May am Dienstag in London, wo sie ihre Pläne zum Brexit präsentierte. Sie betonte, dass Großbritannien gestärkt aus dem Brexit hervorgehen solle. Das Land solle wahrhaft global sein und bester Freund und Nachbar seiner europäischen Partner. Allerdings, verkündete May, sei sie für eine klare Trennung von der Europäischen Union.

Großbritannien wolle keine Teil-Mitgliedschaft oder assoziierte Mitgliedschaft in der EU "oder irgendetwas, das uns halb drin, halb draußen lässt", sagte May, die ein Modell, das andere Länder schon genießen, ablehnt. Norwegen zum Beispiel ist kein EU-Mitglied, hat aber vollen Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Im Gegenzug muss es zum EU-Budget beitragen, EU-Bürgern erlauben, in Norwegen zu leben und zu arbeiten, und einen großen Teil der EU-Gesetzgebung übernehmen. Foto: APA/AFP/PAUL ELLIS

May betonte: "Wir streben nicht danach, an Häppchen der Mitgliedschaft festzuhalten, wenn wir gehen." Bevor der Brexit überhaupt stattfindet, will die Premierministerin das Parlament darüber abstimmen lassen. Die Austrittsverhandlungen mit der EU will May in beiden Kammern zur Abstimmung stellen.

Spekulationen bewahrheiten sich

Die Premierministerin will Ende März in Brüssel offiziell das Austrittsgesuch Großbritanniens einreichen, es bleiben dann zwei Jahre für die Austrittsverhandlungen. In britischen Medien wurde am Dienstag unterschiedlich interpretiert, ob May ernsthaft mit einem Ausstieg aus dem europäischen Binnenmarkt droht, oder der Alleingang beschlossene Sache ist. Es scheint aber fix zu sein. "Wir streben keine Mitgliedschaft im Binnenmarkt an", sagte May. Auch das Ausscheiden aus der Zollunion strebt sie an.

Die Entscheidung für den Brexit sei nicht darauf gerichtet, der EU zu schaden. Die Europäer würden auch künftig in Großbritannien willkommen sein, die Briten hoffentlich auch in der EU.