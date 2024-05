"MUGA"-Kappe: Hardlinerin Taylor Greene unfreiwillig für Ukraine

Marjorie Taylor Greene ist als Vertraute Donald Trumps und Vertreterin des rechten Lagers innerhalb der republikanischen Partei bekannt. Die politische Hardlinerin vertritt den Bundesstaat Georgia im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten und ist bekannt für ihre ablehnende Haltung gegenüber Ukraine-Hilfspaketen.

Wie FAZ berichtet, setzte Taylor Greene den Sprecher des US-Repräsentantenhauses Mike Johnson immer wieder unter massiven Druck und blockierte so wochenlang die militärische Unterstützung für die Ukraine. Später forderte sie sogar lautstark die Absetzung Johnsons vor dem Kapitol. Im Zuge ihrer Anti-Ukraine-Kampagne wurde die 49-jährige Politikerin nun kreativ: Angelehnt an den Propaganda-Merch Trumps, die roten "Make America Great Again"-Kappen, kreierte die Republikanerin ihre eigene Interpretation des Designs. Und die hat es in sich.

"Make Ukraine Great Again" Taylor Greene präsentierte, wie das Washington Journal berichtet, eine Blau-Gelbe "MUGA" Kappe, was laut ihr für "Make Ukraine Great Again" steht. In den ukrainischen Landesfarben soll so ein ironischer Seitenhieb gegen die Pro-Ukraine-Haltung der USA kommuniziert werden. Marjorie Taylor Greene selbst wird ob ihrer vermeintlichen Kreml-Nähe innerhalb der USA scherzhaft als "Moscow Marge" bezeichnet.

Sie erklärt über X den Hintergrund der "MUGA"-Kappen: "Die Unipartei hasst MAGA. Sie wollen Amerika nicht wieder großartig machen. Die Unipartei ist MUGA. Macht Ukraine wieder großartig. Ein weiterer, endloser Krieg, bei dem Milliarden eurer Dollar ausgegeben werden, gefördert durch den Unipartei-Sprecher Mike Johnson." Mit Unipartei sind die gewählten Republikaner und Demokraten gemeint, die laut ihr politisch zusammenarbeiten.

Kappen haben Online Erfolg, aber anders als gedacht Was Taylor Greene bei ironisch-konnotierten, politischen Aktionen vielleicht nicht bedacht hat, ist, dass der Schuss schnell nach hinten losgehen kann. Innerhalb kürzester Zeit wurde die Plattform X mit begeisterten Kommentaren von Ukraine-Unterstützern geflutet, die sich für den Kauf der "MUGA"-Kappe aussprachen. Schließlich kann die Forderung, die Ukraine wieder großartig zu machen, auch für die militärische Unterstützung und die Beendigung des russischen Angriffskriegs ausgelegt werden.

Nutzer gingen sogar so weit, sich von Taylor Greenes Aktion inspirieren zu lassen und ihre eigenen 'MUGA'-Kappen zu produzieren, die sie mittlerweile über Online-Shops vertreiben. Der Politik-Blogger Saint Javelin zum Beispiel kommentierte bezüglich der Produktion eigener "MUGA"-Kappen: "Sie werden in Charkiw produziert und jeder Dollar geht an Wohltätigkeitsorganisationen. Danke Moscow Marge!" Die Nachfrage auf X scheint hoch, viele Nutzer erkundigen sich nach dem Merch und scheinen bereit, diesen als Zeichen der Solidarität auch zu bestellen. Die republikanische Taylor Greene äußerte sich noch nicht öffentlich zur parasitären Marketing-Aktion.