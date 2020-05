Islamisten leisten erbitterten Widerstand

Die Ifoghas-Berge an der Grenze zu Algerien liegen in einer extrem unzugänglichen und kargen Region. Dorthin haben sich die meisten Islamisten, die im Vorjahr den gesamten Norden Malis unter ihre Kontrolle gebracht hatten, zurückgezogen, nachdem französische Einheiten mit afrikanischen Soldaten die großen Städte wie Timbuktu wieder zurückerobert hatten. In der verzweigten Höhlenwelt haben sie ihre Benzin- und Lebensmitteldepots – und vor allem Schutz.