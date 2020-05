Islamisten hinterließen brisanten Brief

Es ist ein einmaliger Fund, den Reporter der AP in einem von den Islamisten verlassenen Amtsgebäude in Timbuktu machten. Ein Brief. Mit äußerst aufschlussreichem Inhalt. Es handelt sich um ein Schreiben von Abu Musab Abdul Wadud, auch bekannt als Abdelmalek Droukdel. Ein hoher Kommandant des nordafrikanischen Ablegers der El Kaida – eine jener Gruppen, die den Norden Malis zehn Monate besetzt gehalten hatten.

In dem Brief warnt Droukdel, bei der Einführung der Scharia diplomatisch vorzugehen. Seine Leute sollten sanfter, eher wie Eltern agieren. Er spricht von Nordmali als einem Baby, das noch lange nicht alleine gehen könne. Seine Kämpfer und Sub-Kommandanten kritisiert er für zu harte Vorgehensweise. „Jeder Fehler in dieser Lebensphase des Babys wird später eine schwere Last auf seinen Schultern sein.“