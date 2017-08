Macron lud zu hochkarätigem Treffen, um Flüchtlingsströme aus Afrika zu bremsen

Sie sind Thema im deutschen Wahlkampf – im österreichischen sowieso –, Italien leidet heuer ganz besonders unter ihnen, und in Frankreich sind die Migrationsbewegungen ohnehin ein politischer Dauerbrenner. Also lud Präsident Emmanuel Macron am Montag die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sowie den italienischen und spanischen Premier, Paolo Gentiloni und Mariano Rajoy, zu einem kleinen Flüchtlingsgipfel mit EU-"Außenministerin" Federica Mogherini nach Paris. Ziel: Eine bessere Kooperation mit den afrikanischen Staaten, um den Zulauf zu bremsen. Daher waren auch die Staatschefs der Transitländer Tschad und Niger sowie der libysche Ministerpräsident Fajis al-Sarraj anwesend.

Foto: REUTERS/STOYAN NENOV

Wichtig sei es, so Merkel, die für eine Flüchtlingsunterbringung in Libyen plädiert, "Schritt für Schritt die illegale Migration zu reduzieren".

Während Deutschland bereits weit mehr als eine Million Flüchtlinge aufgenommen hat, trägt derzeit Italien die Hauptlast der Neuankömmlinge – mehr als 120.000 waren es heuer. Allerdings verzeichnete man in den Monaten Juli und August einen Rückgang um 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Experten führen das auf eine libysche Miliz zurück, die offenbar die Seite gewechselt hat und nun das massenhafte Ablegen von Schlepperbooten offenbar verhindert. Die Truppe erwartet sich dadurch anscheinend mehr politischen Einfluss in dem nordafrikanischen Land. EU-Politiker und italienische Regierungsvertreter sehen die vermeintliche Trendwende in der angelaufenen Unterstützung der betroffenen afrikanischen Staaten, die nun eben intensiviert werden soll.

Foto: REUTERS/HANNIBAL HANSCHKE

Konkret etwa greift die Europäische Union Niger, durch das 90 Prozent aller Migranten aus Westafrika geschleust werden, mit ihrer Mission EUCAP unter die Arme. 92 Experten aus 13 EU-Staaten trainieren die Nationalgarde für den Einsatz gegen Schlepper, bringen Polizisten bei, wie man gefälschte Papiere erkennt, oder statten Militärs mit geländegängigen Fahrzeugen und GPS-Geräten aus.

Viele Tote in der Wüste

Derartige Maßnahmen, beklagen Helfer und Aktivisten, führten allerdings dazu, dass Schlepper ein immer größeres Risiko eingingen und auf unbekannte und wenig befahrene Pisten in und um die Sahara ausweichen müssten. Die Folgen: Die Zahl der Migranten, die in der Wüste ihr Leben lassen, steige rasant. Der Leiter der Niger-Mission der Internationalen Organisation für Migration, Giuseppe Loprete, schätzt, dass es dort schon drei Mal so viele Tote wie im Mittelmeer gibt. In diesen Gewässern ertranken im Vorjahr mehr als 5000 Menschen.