Macron: Aufatmen ja, Durchatmen nein

Emmanuel Macron hat die französische Präsidentschaftswahl mit 66,1 Prozent der Stimmen gewonnen.

Der 39-Jährige steht für einen proeuropäischen, wirtschaftsliberalen Kurs. Sein Programm ist allerdings in vielen Punkten noch unklar, auch er sparte im Wahlkampf nicht mit Kritik an der EU.

Der ehemalige Wirtschaftsminister muss sich schnell in seine Rolle einfinden. Im Juni sind Parlamentswahlen und Macron hat keine schlagkräftige Partei hinter sich.

Ganz alleine, begleitet nur von Beethovens „Ode an die Freude“, schreitet Emmanuel Macron gestern Abend durch den abgesperrten Hof des Louvre. Es ist ein langer Weg bis vor die weltberühmte Glaspyramide, wo seine Anhänger schon zu Tausenden auf ihn warten. Macron lässt sich Zeit, setzt jeden Schritt bedächtig. Kein Winken, kein Lächeln, nur ein ernster Blick. Drei lange Minuten, eine Ewigkeit für eine TV-Übertragung, verfolgen ihn die Fernsehkameras bei seinem Weg. Erst ganz zum Schluss, als er schon auf den Treppen der imposanten Bühne steht, kommt es wieder zurück, das smarte Lächeln des 39-Jährigen, das die Franzosen so gut aus dem Wahlkampf kennen.

Foto: APA/AFP/PHILIPPE LOPEZ

Zwei Stunden ist es da gerade her, dass das Wahlergebnis bekannt gegeben wurde. Und langsam sickert die Gewissheit: Auf den Wahlkämpfer Macron, der mit seinem kämpferisch-jugendlichen Auftreten 66,1 Prozent der Franzosen überzeugen konnte, warten harte Zeiten als Präsident.

Denn obwohl ihn die Franzosen mit einer in dieser Höhe letztlich auch überraschenden Deutlichkeit zum 25. Präsidenten der Französischen Republik gewählt haben, eine Wahl aus Begeisterung war es nicht. Jeder vierte Franzose enthielt sich seiner Stimme, zwölf Prozent stimmten ungültig. Nur 20 der 47 Millionen Stimmberechtigten stimmten für ihn – viele davon auch nur, um Marine Le Pen zu verhindern.

So sehr Macrons Sieg im Rest Europas für kollektives Aufatmen sorgte – Glückwünsche von Angela Merkel über Christian Kern und EU-Ratspräsident Donald Tusk waren schnell zur Stelle – so schwierig ist die Aufgabe, die nun in Frankreich auf ihn wartet. Doch jetzt, da er auf der großen Bühne steht, auf der sich Emmanuel Macron so wohl fühlt, ist keine Zeit für Bescheidenheit.

Kommentar: Macrons Moment – Europa atmet auf

Der Platz, den sich Macron für seine Ansprache ausgesucht hat, könnte symbolischer nicht sein. Normalerweise feiern die Sozialisten einen Wahlsieg an der Bastille, jenem Platz, an dem die französische Revolution ihren Ausgang nahm, die Konservativen am Place de la Concorde. Der parteilose Macron hat sich für den Louvre, wo früher Frankreichs Könige residierten, entschieden.

Foto: AP/Philippe Wojazer

Frankreich habe ein neues Kapitel seiner Geschichte aufgeschlagen, sagt er: "Die Aufgabe ist gewaltig." Er wolle alles tun, damit Wähler in Zukunft nicht mehr für die Front National (FN) stimmen. Die Wähler der rechtspopulistischen FN-Kandidatin Marine Le Pen hätten "Wut, Verunsicherung, manchmal Überzeugungen" ausgedrückt, sagt Macron. "Ich respektiere sie. Aber ich werde in den fünf kommenden Jahren alles tun, damit sie keinen Grund mehr haben, für Extreme zu stimmen."

Um dieses Vorhaben einlösen zu können, müsste er als Präsident zahlreiche Reformen angehen.

Die Arbeitslosigkeit in Frankreich ist mit 10 Prozent doppelt so hoch wie in Österreich. Bei den Jugendlichen liegt sie gar bei 23,6 Prozent.

Frankreichs Wirtschaft schwächelt nach wie vor, die Konjunktur hinkte in den vergangenen drei Jahren in der Eurozone hinterher. Im März wuchs die Wirtschaft nur um 0,3 Prozent.

Die Proteste gegen die Arbeitsmarktreform im Jahr 2016 haben gezeigt: Die Franzosen lieben keine Reformen, auch wenn Präsident Hollande erste Erfolge verzeichnen konnte.

All diese Probleme erwähnte Macron in seiner Rede nicht. Nur dieses Thema sparte er nicht aus: Den Terror, dessen Bekämpfung er als eine Hauptaufgabe sieht. Frankreich wird seit 2015 von einer Terrorwelle erschüttert, knapp 240 Menschen wurden ermordet.



Zunächst ist er aber noch einmal in jener Rolle gefragt, in der er sich zuletzt so wohl gefühlt hat. Bereits im Juni finden die Parlamentswahlen statt. Bis dahin muss Macron nicht nur eine Regierung ernennen, er muss auch seine Bewegung „En Marche!“ in eine funktionierende Partei verwandeln. Dass ihm dabei dasselbe Kunststück gelingt wie bei der Präsidentenwahl und er gleich beim ersten Antreten die Mehrheit für sich gewinnen kann, gilt als unwahrscheinlich. Der neue Präsident müsste dann also voraussichtlich einen Premier aus einer anderen Partei auswählen. Dass eine solche, „Kohabitation“ genannte Zusammenarbeit nicht reibungslos verläuft, darf angenommen werden. Ganz ohne eigene politische Rückendeckung im Parlament wird Macron, trotz der weitreichenden Befugnisse, die die französische Verfassung dem Amt des Präsidenten einräumt, auf Dauer nicht vernünftig regieren können.