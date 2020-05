Machtkampf in Koalition über EU-Budget

Der Bundeskanzler will am Montag mit Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger über den Budgetstreit ein klärendes Gespräch führen. Dem Vernehmen nach will er den Koalitionspartner daran erinnern, ständig in den Brüsseler Verhandlungsprozess eingebunden und über jeden Schritt informiert gewesen zu sein. Faymann sei daran gelegen, in der Parlamentsdebatte eine gemeinsame Regierungslinie gegenüber EU-Skeptikern der Opposition zu vertreten.

In etlichen Wortmeldungen hatte die ÖVP-Spitze in den vergangenen Tagen das „bescheidene Verhandlungsergebnis“ bei Nettozahlungen und Rabatt kritisiert. Der Rabatt für Österreich betrug 2011 rund 176 Millionen jährlich, ab 2014 wird er 105 Millionen Euro ausmachen.