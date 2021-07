Machtkampf um den bayerischen Erbhof

Wahrscheinlicher erscheint dem Experten, dass er zwar Parteichef bleibt, sich in ein Ministerium nach Berlin rettet und den Regierungssessel an einen Jüngeren abgibt. Damit wäre der interne Machtkampf vorerst beendet. " Seehofer ist im Prinzip ein Bundespolitiker, ob er sich das antut, ist auch eine persönliche Frage." Ebenso, ob er mit seinem Rivalen als Doppelspitze zusammenarbeiten will – angesichts der tiefen Gräben, die zwischen ihnen liegen, würde dies von beiden einen enormen Spagat verlangen.

Ein Szenario ohne Söder wäre möglich, wenn Seehofer seinen Vertrauten Joachim Herrmann als Innenminister der Jamaika-Koalition installiert und ihn zum CSU-Chef macht: Da dann mit Herrmann und Söder zwei Franken an der Spitze stehen, ist nur für einen Platz. Söder wäre draußen, seine Anhänger würden dies aber nicht akzeptieren, meint Wurster. "Das Manöver würde man als solches erkennen, das führe nur zu Verwerfungen."

Ob sich Seehofer zu einem geordneten Übergang durchringen kann – und ob, sein Nachfolger überhaupt das Erbe annimmt, hängt auch davon ab, was er ihm vermacht: mit all zu vielen Zugeständnissen an die Grünen in einem Jamaika-Bündnis wird er nicht punkten. Gut möglich, dass sich der Junge noch zurücklehnt und den anderen "schuften" lässt, um sich sein Erbe bei bestmöglicher Gelegenheit zu sichern – vielleicht erst als Spitzenkandidat 2018.