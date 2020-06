Lopatka: „Keine Demontage des Außenministeriums“

Entschieden lehnt die ÖVP ab, die Europa-Kompetenzen oder etwaige Personalfragen, wie den nächsten EU-Kommissar (wird im Herbst 2014 bestellt), den EU-Botschafter in Brüssel oder andere hohe Top-Jobs in einen Regierungspakt zu schreiben.

Die Nominierung des Kommissars hänge vom Dossier ab, das der neue Kommissionspräsident einem Land anbietet. Seit 1995 stellt die ÖVP den Kommissar. An die Möglichkeit, dass die SPÖ Anspruch auf den Posten erhebt, will sich Lopatka gar nicht befassen. „Wer sagt, dass die SPÖ noch in der Regierung ist?“