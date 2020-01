Live: Nahostkrise eskaliert: Jetzt spricht Trump

Es könnte die Eskalation sein, die seit Tagen befürchtet wird: Als Vergeltung für die Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani, der bei einer US-Drohnenattacke in Bagdad am vergangene Freitag ums Leben kam, hat der Iran in der Nacht auf Mittwoch zwei Militärbasen im Irak angegriffen, in der US-Soldaten stationiert sind.

In der Nacht auf Mittwoch seien in den Stützpunkten im nordirakischen Erbil sowie Ain al-Asad im Westirak mehr als ein Dutzend Raketen eingeschlagen - das bestätigte auch das US-Verteidigungsministerium.

US-Präsident Donald Trump will sich noch heute zu dem Angriff äußern. Das kündigte er am Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter an. "Alles ist gut!", schrieb er.

Trump-Statement im Live-Stream