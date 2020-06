"Linke" am Sprung zum ersten Regierungschef

Erneuert wurden die Zweifel durch die Verweigerung einer eindeutigen Distanzierung von der totalitären DDR-Diktatur: In den Vorgesprächen gelang es dem zähen Ramelow, das von SPD und Grünen verlangte Bekenntnis, die DDR sei ein "Unrechtsstaat" gewesen, zur "Protokollnotiz" mit der Formulierung herabzustufen: "in der Konsequenz" – womit die DDR es in "Linke"-Sicht eben nicht war, sondern nur ein paar von ihr fehlgeleitete Organe.

Solches Bewahren von DDR-Nostalgie freut deren alte Kader, verschreckt aber viele andere Bürger. Auch den ersten im Staat: Angesichts der Unrechts-Diskussion sagte Bundespräsident Joachim Gauck, er verstehe, wenn ostdeutschen Bürgerrechtlern wie ihm der Gedanke an einen Linken-Regierungschef schwerfalle. Auch SPD-Wähler zürnen.

Gauck wurde ob seiner Worte vom linken SPD-Flügel über die Grünen bis hin zu den Angesprochenen kritisiert. Ob er die 4300 SPD-Genossen beeindruckte, ist offen: Immerhin haben nur 70 Prozent abgestimmt, womit die Hälfte nicht für Ramelow stimmten.

Daher ist der letzte Akt, die Wahl im Landtag, so spannend: Bei einer Stimme Mehrheit von Rot-Rot-Grün darf es ihm nicht so gehen wie 2011 der SPD-Frau Ypsilanti in Hessen, als ihr vier ihrer Genossen die Gefolgschaft in eine solche Koalition verweigerten.