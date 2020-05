Libyen: Militärchef der Rebellen tot

Vier Jahrzehnte hatte Abdel Fattah Junis das Ohr und das Vertrauen von Muammar Gaddafi. Denn 1969 war Junis vom Stamm der Abedatt Schulter an Schulter mit dem damals energiegeladenen und irgendwie modernistischen feschen Wüstensohn Muammar Gaddafi im revolutionären Kampf für ein neues Libyen unterwegs - oder auch nur im Kampf um die Macht.



Junis' letzte Funktion bei Gaddafi war die des Innenministers. Sein Auftrag: Er sollte das Regime nach innen gegen politische Störenfriede abschirmen. Humanistisch-demokratisch geschah dies in dem Land, das für Folter und Justizwillkür bekannt war, nicht.



Junis war die Nummer 2 in Gaddafis Regime. Als im Februar der lange vorhandene, aber nur hinter vorgehaltener Hand vorgetragene Unmut gegen den irrlichternden Diktator in einen bewaffneten Kampf umschlug, setzte sich der 64-jährige Generalmajor über Nacht ab und wurde Militärchef und Nummer 2 bei den militärisch ahnungslosen, elend ausgerüsteten Aufständischen in Bengasi.



In der Nähe der Rebellenhochburg ereilte ihn Donnerstagabend der Tod - ob durch eine Tätergruppe aus den eigenen, Gaddafi feindlich gesinnten Reihen oder durch Gaddafi-Loyale ist unklar. Seine Leiche war verschwunden, tauchte aber am Freitag bis zur Unkenntlichkeit verbrannt auf.



Die Hintergründe des Todes des militärischen Profis sind undurchsichtig. Er habe, lauten Mutmaßungen in Bengasi, weiterhin Kontakt zu Gaddafi gehabt und sei somit ein Verräter. Er sei von Gaddafi-loyalen Attentätern, deren Anführer festgenommen worden sei, ermordet worden, so die andere Version.