General Haftar und seine Mission

Ein "Held", sagen die einen. Der "Retter Libyens". Die anderen bezeichnen ihn als machtgeilen Verräter, der Libyen jahrzehntelang im Stich gelassen hatte, als er sich im US-Exil entspannte. Der Ex-General Khalifa Haftar spaltet das Land. Doch mehr und mehr Libyer schließen sich jetzt seiner Gruppe an, zuletzt erklärten sich auch Innenminister und Luftwaffe solidarisch.

Nach Explosionen und Schießereien am Mittwochmorgen in Tripolis – angeblich wurden auch Büros von NATO und EU angegriffen – hat sich am Nachmittag die Lage in Libyen zunächst etwas beruhigt, während der abtrünnige General Khalifa Haftar quasi im Alleingang versucht, mit seiner Kompanie und Regierungspanzern in Libyen "aufzuräumen".