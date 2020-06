Libyen: 8000 Vermisste nach Bürgerkrieg

„Ich weiß nicht, ob er tot ist oder lebt“, sagt Hisham Sharif zu einem Reporter der BBC. Wie etliche andere Libyer, die immer wieder zusammenkommen, um auf ihre vermissten Familienmitglieder aufmerksam zu machen, hält Hisham ein Bild seines 40-jährigen Bruders Tarek in den Händen.

In einer kleinen Halle in Tripolis hängen an einer Wand Tausende Fotos. Von den Bildern lachen Tarek Sharif und andere Vermisste. Viele von ihnen wurden während des Bürgerkriegs in Libyen aus Tripolis entführt und an einem unbekannten Ort gefangen gehalten. Manche, so erzählt man in der Hauptstadt, wurden nur ein Stück außerhalb der Stadt hingerichtet. Nicht nur Mitglieder der ehemaligen Opposition – auch Männer in Armee-Uniform sind auf den Bildern zu sehen. Dazwischen Lücken, wo einmal Fotos hingen. Diese Menschen sind aber meist nicht wieder aufgetaucht – sondern ihr Tod wurde bestätigt.