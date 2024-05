Schilling: "Bin Aktivistin und werde das bleiben - auch als EU-Abgeordnete"

Denken wir an 60.000 Hitzetote in Europa im Vorjahr. Da geht es um unseren Boden, auf dem wir unser Essen anbauen, unser Wasser, das wir trinken, die Luft, die wir atmen. Viel mehr Verbindung zu unserem Leben ist eigentlich gar nicht vorstellbar.

Man muss die Sorgen der Menschen anerkennen und sagen: Ja, wir leben jetzt in multiplen Krisen. Aber von den zehn größten globalen Krisen sind fünf ökologische. Sie sind genauso drängend wie Kriege und andere Konflikte. Man muss klar machen, was die Klimakrise jetzt schon für unsere Welt bedeutet. Zunehmende Hitzewellen machen das Leben gerade für ältere Menschen schwerer, oder für vulnerable Gruppen, für Menschen mit wenig Einkommen.

Verkehr ist der Sektor, bei dem die Emissionen seit den 1990ern am meisten gestiegen sind, bis zu 30 Prozent. Was also sind die Dinge, die Klimaschutz voranbringen? Bessere, verlässlichere Zugverbindungen, billigere Züge, einheitliche Möglichkeiten für Buchungen in ganz Europa. Da gäbe es ja Hunderte Vorschläge, die man machen könnte.

Sehen Sie sich als Vertreterin der Jungen?

Natürlich werde ich eine junge weibliche Stimme in diesem EU-Parlament sein. Was sollte ich auch anderes sein… aber in einem Parlament müssen verschiedene Perspektiven, verschiedene Lebensrealitäten, verschiedene Vorstellungen vertreten sein. Ich will nicht nur die Anliegen von jungen Menschen vertreten, sondern auch von Menschen, die an eine andere Welt glauben, die glauben, dass wir das mit der Klimakrise hinkriegen können.

Ich nehme viel von den Jahren mit, in denen ich jetzt Aktivistin gewesen bin. Das hat weniger mit jung sein zu tun, sondern mit einer Politisierung. 2019 sind viele junge Menschen überall auf der Welt aktiv geworden, weil es um eine so wichtige, große Sache ging. Ich trage den Mut und die Leidenschaft dieser Menschen jetzt ins EU-Parlament und werde mich nicht einschüchtern lassen.