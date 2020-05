Leichen-Konvois verlassen Todesinsel

Schauplatzwechsel: In Oslo liegt tiefe Trauer über der Stadt. Manchmal unterbrechen Sirenen von Polizei-Fahrzeugen die ungewöhnliche Stille. Fallweise sind auch martialisch grün lackierte Fahrzeuge mit Blaulicht dabei. Denn auch die Armee ist im Einsatz.



Niemand scherzt, niemand lacht. Bei der Domkirche stößt man auf eine größere Menschenansammlung. Es sind einige Hundert. Sie haben mit Kerzen, Blumen und kleinen Fähnchen am Vorplatz eine Lichterinsel errichtet. Surreale Szenen ein paar Hundert Meter weiter beim Parlament: In einem Biergarten sitzen Menschen. Es sind nicht viele, nicht einmal ein Zehntel der Plätze ist hier besetzt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen Soldaten in voller Kampfmontur, sie schützen das Parlament. Das Land ist immer noch im Ausnahmezustand.