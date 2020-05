Landtagswahlen: Rechte AfD erobert Ostdeutschland

Die „Alternative für Deutschland“ bekommt in den ostdeutschen Bundesländern mehr Zulauf als irgendjemand im politischen Berlin erwartet hatte - die AfD- Spitzenkandidaten eingeschlossen. In Thüringen und in Brandenburg bekam sie mit knapp elf und zwölf Prozent mehr Stimmen als vor zwei Wochen mit den 9,7 Prozent im nach Bayern konservativsten Bundesland Sachsen.

Der AfD-Erfolg ging offenbar nicht nur auf Kosten der FDP, die auch aus diesen Landtagen flog, sondern auch der anderen Parteien mit Ausnahme der CDU, die in beiden Ländern zulegte.

In Thüringen sackte die SPD mit minus 6,1 Prozent dramatisch ab auf vierzehn Prozent, womit sie nur mehr zwei Prozent vor der AfD liegt. Die kommunistische „Linke“ konnte hier mit 28,2 Prozent ihre Position leicht verbessern und hätte nun zusammen mit SPD und Grünen die knappest mögliche Mehrheit im Landtag in Erfurt. Ihr Spitzenkandidat Bodo Ramelow erhob am Wahlabend umgehend den Anspruch auf die Regierungsübernahme, er wäre der damit der erste linke Ministerpräsident.

In Berlin bei der SPD und in Erfurt bei den schwächelnden Grünen galt das katastrophale SPD-Ergebnis aber als dicker Denkzettel, diese Option nicht einzugehen, auch im Hinblick auf die nächste Bundestagswahl. Damit bleibt die bisherige Regierungschefin Christine Lieberknecht von der CDU wohl in der kleiner gewordenen Koalition mit der SPD im Amt.

Das bleibt auch in Brandenburg SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke. Er kann mit den geschwächten Kommunisten weiterregieren oder mit der nun stärkeren CDU.