Kurz: Spitzensteuersatz für Einkommens-Millionäre wird verlängert

Fix ist, dass ab 2021 die erste Steuerstufe (von 11.000 bis 18.000 Euro Jahreseinkommen) von derzeit 25 auf 20 Prozent gesenkt wird. Wahrscheinlich ab 2022/2023 werden die Steuerstufen auch für höhere Einkommen von 35 auf 30 Prozent (bis 31.000 Euro) beziehungsweise von 42 auf 40 Prozent (bis 60.000 Euro) gesenkt.

Die SPÖ begrüßt die Verlängerung des Spitzensteuersatzes. Es bleibe zu hoffen, dass den Ankündigungen auch Taten folgen, so Finanzsprecher Jan Krainer am Samstag in einer Aussendung. Als „gefährliche Drohung“ bezeichnete er aber Aussagen Blümels, den eingeschlagenen Weg in der Steuerpolitik fortsetzen zu wollen.